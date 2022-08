ANY Home büyümeye devam ediyor.

KKTC ve Türkiye'deki mağazalarını bir bir hizmete koyan Any Home, yurtiçindeki ağını da genişletiyor.

Any Home, Alsancak’taki Mediterranean Home and Garden Mağazası ile Corner Shop anlaşması yaptı.

Any Home'un Kıbrıs Türkü ile buluşturduğu Dünya Markaları ve ANY ürünleri, Mediterranean Home and Garden Mağazasında da beğeniye sunulacak.