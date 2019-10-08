Ara bölgede atölye çalışması

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi (CMP) ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC), “Kayıp Şahıslar Mekanizmaları: Kaderi Açıklamak ve Aileleri Desteklemek” başlıklı uluslararası uzman atölye çalışmasının açılışı için ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.

Barış Gücü’nden (UNFICYP) verilen bilgiye göre, 16-17 Ekim tarihleri arasında Lefkoşa'daki Ledra Palace Otel'de yapılacak etkinlik için, 16 Ekim’de saat 09.00’te basın toplantısı yapılacak.

Bu uzman atölyesi, ICRC'nin kayıp kişiler konusunda başlattığı dünya çapındaki çabanın bir parçası olurken Lefkoşa da uzmanlara ev sahipliği yapacak beş küresel mekândan biri olarak seçildi.

Atölye çalışmasının özel amacı, kayıp insan aileleri yararına insani müdahaleyi geliştirmek için kayıp kişiler üzerinde etkili mekanizmaların kurulması üzerinde çalışan temsilcileri ve uzmanları bir araya getirmek olarak açıklandı.

Yapılan açıklamada atölye çalışmasını takip etmek isteyen basın mensuplarının 14 Ekim Pazartesi 15.00’e kadar unficyp-public-information-office@un.org e-posta adresinden kayıtlarını yaptırmaları gerektiği ve basin kartlarıyla birlikte etkinlik günü saat 08.45’te Ledra Palace Otel’de hazır bulunmaları gerektiği belirtildi.