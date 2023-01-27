Araç 8 yaşındaki yayaya çarptı

Lefkoşa’da bugün meydana gelen kazada 8 yaşındaki yaya Aslanbek Batyrow yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Osman Paşa Caddesi'nde, saat 12.45'te Wiston Onu Ugorjı (E-32), yönetimindeki KP 926 plakalı salon araçla doğu istikametine seyrettiği sırada, o sırada yolun kuzeyinden güneyineyaya olarak geçmeye çalışan Aslanbek Batyrow’a (E-8) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Aslanbek Batyrow’un, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması da devam ediyor.