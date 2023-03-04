Araç alev topuna döndü

Kılıçarslan, Hisarköy, yolu arasında bugün saat 10.30 sıralarında Halil Yücebaş yönetiminde seyir halindeki KL 102 plakalı araçta yangın meydana geldi. Aracın henüz neden yandığı tespit edilemedi. Polisin soruşturması devam ediyor..