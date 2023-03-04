Araç alev topuna döndü

Araç alev topuna döndü
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Kılıçarslan, Hisarköy, yolu arasında bugün saat 10.30 sıralarında Halil Yücebaş yönetiminde seyir halindeki KL 102 plakalı araçta yangın meydana geldi. Aracın henüz neden yandığı tespit edilemedi. Polisin soruşturması devam ediyor..

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