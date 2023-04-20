Araç devir randevu portalı hizmete giriyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nin araç devir işlemleri için oluşturduğu çevrimiçi (online) randevu portalı cumartesi hizmete giriyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, araç devirleri için randevu almak isteyenler, https://arackayit.trafikdairesi.gov.ct.tr adresi üzerinden bu hizmetlerden yararlanabilecek.

Araç devriyle ilgili işlem yapmak isteyenler, sayfadaki “Randevu Detayları” bölümüne gerekli bilgileri girdikten sonra sayfanın alt tarafındaki “Randevu Takvimi”nden uygun olan gün ve saatlerde randevu alabilecek.

Online randevu sisteminde, “Randevu Detayları”na girilen araç plakası ile ilgili işlem yapılacağı belirtilirken, randevular haftalık bazda, cumartesi günü itibarıyla verilecek.

Sistem, Cumartesi günü devreye girecek.