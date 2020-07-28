Araç yoldan çıkarak takla attı

Gazimağusa’da akşam saatlerinde trafik çarpışması meydana geldi.
Şans eseri can kaybı olmazken, aracın hurdaya döndüğü olay görenleri hayrete düşürdü.
Olay saat 19.00 raddelerinde Can Sevindi adlı gencin NP 298 plakalı Peugeot 206 marka aracıyla Yeniboğaziçi çemberi ile Salamis Otel çemberi arasında seyrettiği sırada yoldan çıkarak takla atması şeklinde meydana geldi.
Can Sevindi’nin kullandığı araç kazada dönerken, kendisi ise, ambulanla Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden Sevindi’nin şuurunun açık, genel durumunun iyi olduğu aktarıldı.
Polisin olayla ilgili soruştırması sürüyor..