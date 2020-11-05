Aracı içerisinde kalp krizi geçirdi

Bugün saat 16:00 sıralarında, Gaziveren'de sakin İsmail Topsoy (E-74), kullanımındaki aracı ile Aydınköy'den Gaziveren'e doğru eşi ile birlikte seyrettiği sırada Aydınköy dahilinde seyir halinde bulunduğu esnada rahatsızlanması sonucu aracın kontrolünü kaybedip yolun sağından çıktı.

Bahsekonu şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi.

Adıedilenin doktorundan yapılan soruşturmada İsmail Topsoy'un mevcut kalp rahatsızlığı olduğu ve ölümünün buna bağlı olarak gelişen "kalp yetmezliği" sonucu olduğu tespit edildi.