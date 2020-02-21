banner22

Aracın çarptığı yaya, beyin kanaması geçirdi

Aracın çarptığı yaya, beyin kanaması geçirdi
banner32

Lefkoşa'da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde bir araba, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı.  Arabanın çarptığı Ahmet Yıldız (E-60), kalça kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile ameliyata alındı; araç sürücüsü ise tutuklandı.
Polis açıklamasına göre saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, Mehmet Berrak (E-52) yönetimindeki PJ 625 plakalı araç, sürücünün dikkatsizliği sonucunda yolun sağından soluna doğru yaya olarak geçmeye çalışan Ahmet Yıldız’a (E-60)'a çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Ahmet Yıldız kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. Sürücü Berrak ise tutuklandı.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿