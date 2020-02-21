Aracın çarptığı yaya, beyin kanaması geçirdi

Lefkoşa'da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde bir araba, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Arabanın çarptığı Ahmet Yıldız (E-60), kalça kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile ameliyata alındı; araç sürücüsü ise tutuklandı.

Polis açıklamasına göre saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, Mehmet Berrak (E-52) yönetimindeki PJ 625 plakalı araç, sürücünün dikkatsizliği sonucunda yolun sağından soluna doğru yaya olarak geçmeye çalışan Ahmet Yıldız’a (E-60)'a çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Ahmet Yıldız kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. Sürücü Berrak ise tutuklandı.