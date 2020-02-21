Lefkoşa'da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde bir araba, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Arabanın çarptığı Ahmet Yıldız (E-60), kalça kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile ameliyata alındı; araç sürücüsü ise tutuklandı.
Polis açıklamasına göre saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, Mehmet Berrak (E-52) yönetimindeki PJ 625 plakalı araç, sürücünün dikkatsizliği sonucunda yolun sağından soluna doğru yaya olarak geçmeye çalışan Ahmet Yıldız’a (E-60)'a çarptı.
Kaza sonucu yaralanan yaya Ahmet Yıldız kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. Sürücü Berrak ise tutuklandı.
Aracın çarptığı yaya, beyin kanaması geçirdi
Lefkoşa'da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde bir araba, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Arabanın çarptığı Ahmet Yıldız (E-60), kalça kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile ameliyata alındı; araç sürücüsü ise tutuklandı.
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