Aracının içerisinden hayatını kaybetti

Lapta’da dün saat 10.00 sıralarında aracının içerisinde aniden rahatsızlanan Aykut Toros hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama’ya göre, Lapta’da “İngiliz Pazarı” park alanı içerisinde 76 yaşındaki Aykut Toros, aracını park ettiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Açıklama şu şekilde

“08.12.2018 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Lapta’da “İngiliz Pazarı” park alanı içerisinde Aykut TOROS (E-76), aracını park ettiği sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.

Müteveffanın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”