Araçlardan biri takla attı, diğeri duvara çarptı

Lefkoşa'da dün saat 21.15 sıralarında, Osman Örek Caddesi üzerinde, Berivan Aşan (K-20), yönetimindeki KZ 305 plakalı araç ile Metehan çemberine doğru sağ şerit içerisinde seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Khaled HAQOUQ (E-27) yönetimindeki FA 825 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle FA 825 plakalı araç yolun solunda bulunan beton duvara çarparak dururken, KZ 305 plakalı araç ise önce yolun solunda bulunan beton duvara ardından kontrolsüzce savrularak orta refüjde bulunan çelik bariyerelere çarpıp takla attı.

Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza sonucu yaralanan FA 825 plakalı araç sürücüsü Khaled HAQOUQ ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Anastasia Platonova kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Kazada yaralanan KZ 305 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sidal Deniz (K-21) kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2019, 10:08