Araçlarında uyuşturucu bulunduran şahıslar tutuklandı

Güzelyurt’ta trafik kontrolü için durdurulan arabadaki kişilerin üzerinde uyuşturucu bulundu.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, M.E.’nin (E-28) kullanımında bulunan aracın trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulmasının ardından, M.E. ve araçta yolcu olarak bulunan İ.Ü.’nün (E-26) üzerinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, trafik ekipleri tarafından durdurulan araçtan inip koşarak kaçan İ.Ü. (E-26) ve M.E’nin tasarrufunda bulunan yaklaşık bir gram ağırlığındaki uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile sarma sigara kağıt parçasına sarılı tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeyi yere attığı tespit edildi.

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