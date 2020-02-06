Araçlı eylem yapıldı

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçı İmar Planı’nın yürürlüğe girmesi istemiyle bugün başkent Lefkoşa’da araçlı eylem düzenleyen Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin araç konvoyu, Başbakanlık önüne ulaştı.

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, taleplerinin imar planının seçim öncesi hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.

Gürcafer, Mağusa İskele ve Yeniboğaziçı İmar Planı’nın yayınlanmamasının ve bölge için 2018’de yürürlükte olan emirnamenin bu yılın haziranına kadar uzatılmasının bölgede inşaat faaliyetlerini durdurduğunu söyledi.

SEÇİM YASAKLARI GİRMEDEN…

Başbakanlık önünde bazı basın mensuplarına yaptığı açıklamada Cafer Gürcafer, taleplerini İmar Planı üzerinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası yapılması istenen değişikliklerin seçim yasakları girmeden önce yapılması olduğunu vurguladı.

“EYLEME 600-BİN ARAÇ KATILIYOR”

Bugünkü eylemin Birlik olarak gerçekleştirdikleri eylemlerin en büyüğü olduğunu kaydeden Gürcafer, 600 ile bin arasında aracın eylemde yer aldığını söyledi.

Eylemin boyutunun mevcut durumun verdiği rahatsızlığı yansıttığını ifade eden Gürcafer, mevcut belirsizlik durumda konut satın alma sözleşmelerinin iptali, inşaatların tamamlanmasında gecikmeler, yurt dışında sektörün itibarsızlaşmasının söz konusu olduğunun altını çizdi.

Yıllık konut yapımının yüzde 57'sinin Gazimağusa ve İskele bölgesinde planlandığını belirten Gürcafer, sektörde faaliyetlerin durmasının 10 binlerce kişinin işsiz kalması anlamı taşıdığını vurguladı.

Gürcafer, mevcut durumda muktesap hak almış yani vize almış projelerin inşaatına dahi başlanamayacağını bunun da bölgedeki faaliyetlerin durması anlamında olduğunu söyledi.

Devletin bazı mülk sahiplerine imar planından kaynaklanacak "mağduriyet " gerekçesiyle tazminat ödemesi ile ilgili olarak Gürcafer, devlet tarafından tarımsal faaliyetlere tahsis edilen araziler için devletin tazminat ödemesinin doğru olmayacağını ancak devletten 20 TL karşılığında satın alınan tarımsal amaçlı arazi müteahhitlere satıldığında rant sağlanmış olacağını kaydetti.

Rantı sağlayanın arkasında durmayacaklarını, bu kesimlerle ilgili yapılması gerekenin yapılmasını istediklerini belirten Gürcafer, bu gibi arazileri satın alıp, planlarını çıkartan müteahhitlerin de tazmin edilmesi gerektiğini savundu.

Gürcafer, bu çerçevede ödenmesi gereken tazminat miktarı hakkında bir rakamın ellerinde bulunmadığını söyledi.