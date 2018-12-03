Araçta sıkışan yolcuyu itfaiye kurtardı

Girne-Güzelyurt anayolu üzerindeki Tepebaşı köyü yakınlarında dün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, bu akşam üzeri Girne-Güzelyurt Anayolu 34-35.kilometreleri arasında saat 17.10 sıralarında meydana geldi.

Polisin verdiği bilgiye göre, kaza, 70 yaşındaki Tuncay Bozkurt,yönetimindeki EZ 272 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Tepebaşı köyü yakınlarında önünde seyreden aracı geçmek için yolun sağına geçmesi ve o esnada karşı istikametten ışıksız olarak gelen 21 yaşındaki Taner Görür yönetimindeki plakasız traktörle yüz yüze çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada EZ 272 plakalı araç sürücüsü Tuncay Bozkurt ağır yaralandı.

Aynı araçta yolcu olarak bulunan Kemal Özdemir ise kaza sonucu araçta sıkıştı.

Özdemir itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Bozkurt ve Özdemir Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Traktör sürücüsü Taner Görür ise kontrol amaçlı Girne Dr Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

BRTK