Araçtan sonra evde de uyuşturucu bulundu

Girne’de dün trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde araçlarında uyuşturucu bulunan iki şahıstan birinin evinde de uyuşturucu tespite dildi.

Girne’de Dr. Fazıl Küçük çemberinde trafik ekipleri tarafından sürdürülen denetim sırasında kullanımlarındaki araç durdurularak yapılan aramada, tasarruflarında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunan K.M.B.(E-19) ve İ.B.M.(E-22) tutuklanmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında İ.B.M.’nin (E-22) kaldığı evde yapılan aramada, yaklaşık 18 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 0.2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam tabak ve hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.