Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Arama Kurtarma Taburu ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arasında arama kurtarma tatbikatı düzenleniyor.

Dostluk, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla düzenlenecek arama kurtarma tatbikatıyla ortak taktik, teknik ve usulleri geliştirmenin yanı sıra iki ülke personeli arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı hedefleniyor.

Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası/Ankara’da gerçekleştirilecek olan eğitime; KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü'nden 7 arama kurtarma personeli katılacak.

Tatbikat ve eğitim programı çerçevesinde, "Trafik Kazalarına Müdahale", "Üst Katlardan Kurtarma ve Kuyu Kazalarına Müdahale", "Arazide Arama Kurtarma" ve "Enkazda Arama Kurtarma" faaliyetleri icra edilecek.

Tatbikata yönelik hazırlık ve eğitimler 18 Ekim 2021 tarihinde başlarken, tatbikatın fiilî aşaması ise 22 Ekim 2021 tarihinde icra edilecek.