Arapköy'de yangın

Kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü H.T.(E-26)’nin, sürüş ehliyeti olmamasına rağmen, başka bir şahsın ehliyetini polise ibraz etmesi sonucu tutuklandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, Güzelyurt Manisa Bulvarı üzerinde dün gerçekleşen olay için soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- Gazimağusa’da hırsızlık yapmaya teşebbüs eden iki kişi ev sahibi tarafından fark edildi

Gazimağusa’da Cahit Sıtkı Tarancı Sokak üzerinde, dün saat 06.30 sıralarında, bir ikametgaha hırsızlık yapmaya teşebbüs eden İ.T.'nin (E-27) ve H.A.(E-32)’ev sahibi tarafından fark edildiği, I.T.’nin suçüstü yakalandığı, H.A.’nın ise olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, H.A. aranmakta olup, soruşturma devam ediyor.

- Arapköy’de bulunan üniversite sosyal tesisinde yangın

Polis, dün saat 03.45 sıralarında, Arapköy’de bulunan bir üniversiteye ait sosyal tesislerin bir odasında meydana gelen yangın sonucu, yangının çıktığı odada ve sirayet ettiği diğer 3 odada muhtelif eşyaların zarar gördüğünü kaydetti.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, muhtemelen komedin üzerindeki yanar vaziyetteki mumun devrilerek yere düşmesi sonucu meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, odada bulunan muhtelif ev eşyaları, kıyafetler, kapı ve elektrik tesisatı zarar gördü, odanın duvarları dumanla islendi.

Diğer 3 odada ise, bir odanın camı kırıldığı, diğer bir odanın kapısı ve klima iç ünitesinin zarar gördüğü ve oda duvarlarının dumandan islendiği ifade edildi.

Soruşturma devam ediyor.