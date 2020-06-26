Arasta esnafı temsilcilerinden Akıncı'ya ziyaret

Lefkoşa Arasta esnafı temsilcileri Sadi Kazafanalı, Bünyamin Yüksekbaş, Özgür Arıkan ve Server Kaya, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, bölge esnafının çözüm bekleyen sorun ve sıkıntılarını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya aktaran heyet, Cumhurbaşkanı’ndan Lokmacı kapısının geçişlere açılması için yaptığı girişimi sürdürmesini talep etti.

Heyetin Cumhurbaşkanı’na sunduğu 180 imzalı yazıda, Arasta esnafının hükümetten ve Vakıflar İdaresi’nden talepleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, geçtiğimiz günlerde Arasta bölgesini ziyaret ederek esnafın içinde bulunduğu olumsuz durumu yerinde gözlemlediğini, açık olmalarına karşın işleri yolunda gitmeyen birkaç işyeri dışındaki çok sayıda dükkanın kapalı olduğunu bizzat gördüğünü belirtti.

Lokmacı’nın açılmasının özellikle bölge esnafı için ifade ettiği anlamın bilinciyle Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis ile yaptıkları son telefon görüşmesinde konuyu gündeme getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, önümüzdeki günlerde de bu konuda girişimlerini sürdüreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, her iki tarafta da salgının kontrol altında kalmasının büyük önem taşıdığını ve herhangi bir olumsuz gelişme olmadığı takdirde Lokmacı’da geçişlerin başlamasının daha kolay hale geleceğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2020, 16:22