Arda Gündüz'den Barfly için karar

Ülkemizin önemli eğlence mekanlarından ünlü sanatçı Arda Gündüz'ün işlettiği ve sahne aldığı Barfly, korona virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde faaliyetlerine 20 Mart'a kadar ara verdi.

Arda Gündüz, sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

"Barfly, bir sonraki değerlendirmelere değin, 20 mart cuma gecesine kadar kapalı olacaktır. Tüm müşterilerimize, dostlarımıza duyurulur.

Çok çok sevdiğim doktorlar başta Özlem Gürkut ve Niyazi Perk ile yaptığım istişareler sonucunda, tedbir açısından doğru olanın bu olduğu bana söylenmiştir.

Sağlıkla şaka olmaz. En yakın zamanda barfly’da görüşmek, bizim de en büyük dileğimizdir....

İnfial yok, tedbir var"

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2020, 17:16