Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği, Türkiye’den uzmanların katılımıyla “Arı Sağlığı-Hastalıklar ve Çözüm Yolları” semineri düzenliyor.

Birlikten verilen bilgiye göre, seminer çarşamba günü 13.00- 17.00 saatleri arasında Gönyeli Belediyesi’ne ait konferans salonunda, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Levent Aydın ve Doç. Dr. Ahmet Onur Girişgin’in sunumuyla gerçekleşecek.

Katılımcılara, arıcılıkta ilaç kullanımı, hatalar, çözüm yolları, Varroadestructor’a karşı mücadele, bal arılarında Nosemosis ve petek güvesinde kontrol yönetimi ile Arıcılık Kayıt sistemi (BIRS) Mobile kullanım kılavuzuyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşür dağıtılacak.

Profesyonel ve amatör arıcılarla ilgi duyan herkesin davetli olduğu seminerde katılımcılara sertifika verilecek. Ayrıca izaz-ı ikramda da bulunulacak.