Arıcılar Birliği'nden Hayvancılar Birliği'ne destek

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Kırata Kasapoğlu, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin mücadelesine destek belirtti.

Yazılı açıklama yapan Kasapoğlu, “Halklar üretemiyorsa tükenmeye mahkumdur. Ülkemizde maalesef üretenlere destek yerine köstek olunmaktadır. Tarım ve hayvancılık, ülkemizde üretimin yapıldığı birkaç sektörden birisidir ve son kalesi konumundadır” ifadelerini kullandı.

Tarım ve hayvancılıkla ilgili yanlış giden birşeyler varsa, gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin bunda payı olduğunu belirten Kasapoğlu, hükümetlerin yanlış politikaları yüzünden hayvancının çok zor durumda olduğunu ve sektörün çıkmaza girdiğini savundu.

Kasapoğlu, “Ülkeyi yönetmeye aday olanlar, var olan sorunları çözmekle yükümlüdür. Bu nedenle Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği olarak Hayvancılar Birliği’nin haklı mücadelesini destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.