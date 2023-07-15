Arıklı: “15 Temmuzlar tarihimizde dönüm noktalarıdır...”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, “15 Temmuzlar tarihimizdeki dönüm noktalarıdır” dedi.

Türkiye’deki darbe girişiminin 7’nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Arıklı, mesajında şunları kaydetti:

“15 Temmuz tarihi Anavatan Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı için iki ayrı tarihi dönüm noktasıdır.

15 Temmuz 1974 te darbeci Rumlar 1974 mutlu Barış Harekatı'nın önünü açan darbeyi yapmışlardı. Bu darbe neticesinde Anavatan Türkiye garantörlük hakkını kullanarak hem Enosis’i önlemiş hem de Kıbrıs Türklerini katliamdan kurtarmıştı.

15 Temmuz 2016 da ise emperyalist güçlerin hizmetinde FETÖ darbecileri Türkiye’yi Emperyalist güçlerin emrine vermek için darbe girişiminde bulunmuş ama bu girişim aziz Türk milletinin karşı duruşu ile boşa çıkarılmıştı. Bu darbeden sonra ise Türkiye’de Türkiye Yüzyılı'nın altyapısı oluşturulmaya başlanmıştır.

Her iki darbe girişimini de lanetlerken, milletimizin büyüklüğünü bir kez daha idrak ediyoruz.”