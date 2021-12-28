Arıklı: “2021 meclis açısından en verimsiz yıl”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, 2021 yılının Meclis açısından en verimsiz yıl olduğunu belirterek, bu yıl Meclis’ten geçen yasa sayısının toplam 8 adet olduğunu kaydetti.

Arıklı, verimsiz Meclis çalışmalarının önüne geçmek için Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, 7 Ocak 2018 tarihinde seçilen Meclis’in, bugün son toplantısı ile yasal süresini sonlandırdığını kaydederek, “Bu Meclis’in verimli çalışamadığı, kurulan hükümetlerin istediği birçok yasayı Meclis’ten geçiremediği ve sürekli nisap sorununa takıldığı yaşanan bir gerçektir” dedi.

Meclis komitelerinde bekleyen yasa tasarısı ve önerilerin sayısına bakıldığında Meclis’in durumunun çok daha iyi anlaşıldığını ifade eden Arıklı, İdari ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde bekleyen yasa tasarısı ve önerilerin toplam 50, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi’nin gündeminde bekleyen tasarı ve önerilerin sayısının ise 34 olduğunu kaydetti.

“EN VAHİM KOMİTE EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ”

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Özel Komitenin gündeminde ise 8 yasa tasarısı ve önerisi bulunduğunu belirten Erhan Arıklı, “En vahim komite ise Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’dir. Bu Komitenin gündeminde bulunan yasa tasarısı ve önerilerin sayısı 233’tür” ifadelerini kullandı.

Komitelerde bekleyen yasa tasarısı ve önerilere bakıldığında halkın ihtiyaç duyduğu çok acil yasaların olduğunun görüldüğünü kaydeden YDP Genel Başkanı Arıklı, 2021 yılının Meclis açısından en verimsiz yıl olduğunu belirterek, “Bu koca yılda Meclis’ten geçen yasa sayısı toplam 8 adettir” dedi.

“YENİ BİR DÜZENLEME YAPILMALI”

Böylece toplam 333 yasa tasarısı ve önerinin Meclis Genel Kurulu’nda beklediğine işaret eden Arıklı, verimsiz Meclis çalışmalarının önüne geçmenin yolunun Türkiye’de olduğu gibi burada da yeni bir düzenleme yapılarak, Meclis’in 3’te 1 sayı ile toplanmasının ve toplanan sayının 3’te 2’si ile karar almasının önünü açmak olduğunu ifade etti.

Böyle bir düzenleme yapılabilmesi halinde iktidarın ve muhalefetin Meclis oturumuna katılmasının mecburiyet haline geleceğini ifade eden Arıklı, “Maalesef bu basit düzenleme bile Anayasa değişikliğine ihtiyaç duymaktadır” dedi.

Arıklı, “YDP’nin iktidar ortağı olacağı önümüzdeki dönemde en azından tüzük değişikliği yapılarak, oturumlara katılmayan milletvekillerinin maaşlarından kesinti yapılması sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.