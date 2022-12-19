Arıklı, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ve Budaqov'u kabul etti

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ve heyetlerini kabul etti.

YDP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, ilk konuşmayı YDP Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yaptı.

Arıklı, Azerbaycan’ın Türk dünyası ve KKTC için oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek, “KKTC’nin Türk dünyasına yapacağı açılımda Türkiye’den sonra ikinci açılım yapacağı ülke elbette ki Azerbaycan olacaktır. Azerbaycan başından beri Kıbrıs meselesinde KKTC’ye ve Kıbrıs meselesine destek veren ülkedir” şeklinde konuştu.

Azerbaycan’ın başında Karabağ problemi olduğu için uzun süre KKTC’yi tanımaktan imtina ettiğini dile getiren Arıklı, bütün Azerbaycan Türklerinin kalbinin KKTC’de Kıbrıs Türk halkından yana attığını belirtti.

“Günlümüz birdir. Biz hep şunu söylüyoruz. Bir millet üç devlet.” ifadelerini kullanan Arıklı, Azerbaycan’ı dünyanın en iyi ülkeleri haline getiren Yeni Azerbaycan Partisinin değerli Başkan Vekilini, AK Parti Genel Başkanvekili ve üyelerini görmekten büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov da, kendilerine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş konuşmasında, üç ülke arasındaki ilişkinin kusursuz bir ilişki olduğunu dile getirerek, Türk Devletleri Konseyi’nde Azerbaycan’ın öncülüğü ve desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci devlet statüsüyle Türk devletleri arasına kabul edilmesinin tarihi bir adım teşkil ettiğini kaydetti.

Devletler arasında var olan kusursuz ilişkilerin daha da ileriye gidebilmesi için sivil alandaki münasebetlerin de geliştirilmesinin şart olduğunu vurgulayan Kurtulmuş bu çerçevede sivil alanın demokratik ülkelerdeki en önemli kuruluşları olan siyasi partilerin arasındaki ilişkilerin kusursuz bir noktaya getirilmesinin görevleri olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, “Buradan hareketle ümit ederim siyasi partiler arsında oluşacak bir yakınlık dostluk ve kardeşlik temasının diğer ülkelerin de zaman içerisinde buraya katılması ile birlikte çok önemli bir uluslararası siyasi partiler diyalogunun başlamasına da vesile olacaktır. Bu vesile ile buradayız, günü birlik çok yoğun bir çalışma programını icra edeceğiz.” dedi.

“Önümüzdeki dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda en ileri noktada tanınması için yeni bir dönem olacaktır.” diyen Kurtulmuş, her ziyaretlerinde Kıbrıs’ın daha ileri noktaya gittiğini görmenin kendileri için iftihar meselesi olduğunu söyledi.