Arıklı: "Akaryakıt taşıma ihalesi neticelendi"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı iş başına geldiklerinde yapılan akaryakıt taşıma ihalesinin 38 dolardan dan neticelendiğini, kendilerinin bu fiyatı yüksek bularak iptal ettiklerini ve yeniden uluslararası ihaleye çıktıklarını anımsattı.

Bu arada üzerlerine çok geldiklerini ve her yönden baskı yaptılklarını hatta partisinin içini bile karıştırmaya çalıştıklarını savunan Arıklı, şunları kaydetti:

"Bugün nihayet akaryakıt taşıma ihalesi neticelendi. Az önce kazanan firmanın adı ve teklif ettiği fiyat açıklandı.

Buna göre ilgili firma;32.46$ teklif ederek ihaleyi kazandı.

Aradaki fark yaklaşık 6$. Böylece KIB-TEK 1.232.000$ (10 milyon 40 bin TL) kazanmış oldu.

Teşekkür beklemiyoruz. Ama hiç olmazsa artık susun."