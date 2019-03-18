Arıklı, Akıncı’nın “mahkemeyi baskı altına alarak hareket ettiğini” öne sürdü

YDP Milletvekili Erhan Arıklı da, Meclis'te 62 madde uyarınca Yeni Zelanda’da yaşananları kınayarak, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni Zelanda’daki zanlının manifestosu ve geçmişindeki incelemelerden çok beklenmedik sonuçlar çıkabileceğini belirtti.

Yasak yayınlarla alakalı geçtiğimiz hafta yaşanan olayları da gündeme getiren Arıklı, bu konuda Başbakan ve İçişleri Bakanı’nın “temkinli” olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “mahkemeyi baskı altına alarak hareket ettiğini” öne sürdü.

Arıklı, Cumhurbaşkanının “yasaklı kitap listesi yok” söyleminin doğru olmadığını, tabi ki terör amaçlı yayınların yasak olduğunu ve bu konuda yargının ve polisin özgür bırakılması gerektiğini söyledi.

Arıklı, Çanakkale’de şehit düşenleri de rahmetle andı.