Arıklı: “Amacımız KKTC’yi bilişim ülkesi yapmak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türk Devletleri Teşkilatı’nın bilişim ve haberleşmeden sorumlu bakanlarının yer aldığı toplantıda konuşma yaparak amaçlarının KKTC’yi bilişim ülkesi yapmak olduğunu söyledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) bilişim ve haberleşme altyapısı hakkında konuşan Arıklı, 4.5G ve fiber-optik altyapı projeleri hakkında bilgi verdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, KKTC’nin dünya ile bütünleşmeye ve bu amaçla yapılacak iş birliklerine her zaman hazır olduğunu belirterek toplantıya katılan mevkidaşlarını KKTC ile bilişim ve siber güvenlik konularında iş birliği yapmaya davet etti.

Bakan Arıklı, ülkede 23 üniversite olduğunu ve 150 civarında farklı ülkeden yaklaşık 110 bin gencin bu üniversitelerde eğitim gördüğünü aktardı. Üniversitelerin TEKNOPARK kurabilmeleri ve burada teknoloji üretimi yapılması ve KKTC’nin bu alandaki küresel rekabet edebilirliğinin artırılması adına yasa çıkartıldığını anımsatan Arıklı, devletin vatandaşına daha iyi hizmet vermesi adına e-Devlet projesinin hayata geçirildiğini belirtti.

Bakan Arıklı, özellikle Kovid-19 salgının ardından evden çalışma ve eğitimin yaygınlaştığını, pandeminin atlatılmasına rağmen insanların işlerini evden takip etmek istediğini kaydetti.

Arıklı, “Bunun için güçlü bir alt yapı ile hızlı ve kesintisiz internete ihtiyaç var. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı tamamladık. Ülkemizde faaliyet gösteren GSM operatörlerine, 4.5G ve ardından 5G teknolojisini getirmeleri için lisans verdik. Biz de devlet olarak bakır olan iletişim altyapımızı fiber-optik ile değiştirerek bu teknolojinin her eve, iş yerine ve haneye ulaşması için ihale şartnamesi hazırlığımızı tamamladık” şeklinde konuştu.