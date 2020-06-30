Arıklı, Anayasa Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Anayasa Mahkemesi’ne Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görev süresinin uzatılması hakkında açtıkları davada, “oy çokluğu ile YDP’nin bu davayı açamayacağına hükmedilerek davanın reddedildiğini” kaydetti.

Arıklı konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Oysa 2004 yılında benzer bir davada aynı Anayasa Mahkemesi, UBP’nin açtığı davayı oy birliği ile kabul etmişti. Yargı tarihinde ender görülen bu karar değişikliği, elbette ki hukuk camiasında ve kamuoyunda tartışılacaktır” dedi.

Parti olarak bu davayı açarken 2004 yılında benzer bir olayda UBP’nin Anayasa Mahkemesi’ne açmış olduğu o davadan ve o günkü Anayasa Mahkemesi’nin içtihadından hareket ettiklerini dile getiren Arıklı, “O tarihte Anayasa Mahkemesi Meclis kararlarının tamamının dava edilebileceğine hükmetmişti” ifadelerini kullandı.

Arıklı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Karara olumlu oy veren yargıçların gerekçelerinde; 2004 yılındaki Anayasa Mahkemesi’nin o kararı verirken, Kurucu Meclis ve Anayasa Komitesi’nin tutanaklarını okumadığını iddia etmesi de çok ilginç, ilginç olduğu kadar o günkü mahkemeyi de töhmet altında bırakan bir vakadır. Bu karardan sonra Anayasa Mahkemesi’nin bundan önceki içtihadı kararları da tartışılır hale gelmiştir. Artık hiçbir avukat Anayasa Mahkemesi’nin bundan önceki içtihadı kararlarına güvenerek yorum yapamayacak ve dava açamayacaktır. Çünkü bundan sonra Anayasa Mahkemeleri, olgular ve bulgular değişmeden değişik gerekçelerle bir önceki mahkemenin kararını rahatlıkla iptal edebilecektir.

YDP olarak biz kamuoyunda oluşan ‘Bu karar siyasi bir karardır. Davalı ve davacının kimliği üzerinden karar verilmiştir’ fikrine katılmıyoruz. Anayasa Mahkemesi’nin saygın üyelerinin böylesi bir tavır içinde bu kararı verdiklerine de inanmıyoruz. Herkesi bu karara saygılı olmaya, bu kararı daha fazla tartışmamaya, taraftarlarımızı da 11 Ekim tarihindeki seçimlere odaklanmaya davet ediyoruz”.