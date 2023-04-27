Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Genç TV'de yayınlanan ve Didem Gürses’in hazırlayıp sunduğu Alternatif Gündem adlı programa katılarak, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın istifasıyla boşalan bir Lefkoşa milletvekilliği için 25 Haziran’da yapılacak olan ara seçimi eleştirdi.

Erhan Arıklı, “Anlamsız bir seçim yapıyoruz. Bir milletvekilliği için ada genelinde seçim yapmak çok manasız ve absürt. Bu anlamsız seçim bize yaklaşık 30 milyon TL’ye patlayacak. Belki bu 30 milyon TL ile bir veya iki tane okul yapabilirdik. Bir ay bile olsa seçim yasakları dolayısıyla icraatlar da aksayacak” yorumunda bulundu.

25 haziranda yapılacak bir milletvekilliği seçimi için YDP olarak kendi adaylarını çıkaracaklarını belirten Arıklı, daha önce ittifak yaptık ittifaktan ağzımız yandı ifadelerini kullandı.

Arıklı, bir daha parti olarak kolay kolay ittifak sözcüğünü anacağımızı sanmıyorum dedi.