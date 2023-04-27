Arıklı: “Anlamsız bir seçim yapıyoruz"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Genç TV'de yayınlanan ve Didem Gürses’in hazırlayıp sunduğu Alternatif Gündem adlı programa katılarak, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın istifasıyla boşalan bir Lefkoşa milletvekilliği için 25 Haziran’da yapılacak olan ara seçimi eleştirdi.
25 haziranda yapılacak bir milletvekilliği seçimi için YDP olarak kendi adaylarını çıkaracaklarını belirten Arıklı, daha önce ittifak yaptık ittifaktan ağzımız yandı ifadelerini kullandı.
Arıklı, bir daha parti olarak kolay kolay ittifak sözcüğünü anacağımızı sanmıyorum dedi.