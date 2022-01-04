Arıklı: "Atun yanlış biliyor"

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Ekonomi ve Enerji eski Bakanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun'un açıklamalarına tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Arıklı şunları kaydetti:

"Ekonomi ve Enerji Bakanımız Sayın Sunat Atun bizim dönemimizle ilgili değerlendirmelerde bulunurken gaf üstüne gaf yapmaya devam etmektedir. Son yaptığı gaf ise Türkiye’nin bize hibe edeceği Mobil Jeneratörler ile ilgilidir. Sayın Atun bizim yaptığımız anlaşmada bu jeneratörlere yıllık 2 milyon dolar kira ödenmesi öngörülürken, kendisinin girişimleri ile bu kiranın Türkiye kaynakları kullanılarak ödenmesini sağlamayı başardığını ifade etmiştir. Konunun özeti şu şekildedir; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan 15 Kasım 2020 de KKTC ye yaptığı ziyarette KKTC ye 2 adet Mobil Jeneratör hibe edildiğini söylemişti. Sonrasında biz Hükümete geldiğimizde de 29.4.2021 de Türkiye Enerji Bakanı Sayın Fatih Dönmez ile bir protokol imzalayarak bu konuyu bağlamıştık. Protokolde jeneratörler için belli bir kira bedeli konulmuştu. Sayın Bakan bize bu jeneratörlerin EİAŞ a ait olduğunu ve bunların ücretsiz verilmesi teknik olarak imkansız olduğunu bunun için protokole belli bir miktarda kira bedeli konulduğunu ama bu kira bedelinin Türkiye kaynaklarından karşılanacağını söylemişti. Nitekim bizim görevde olduğumuz 2.9.2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile Türkiye Enerji Bakanı Sayın Fatih Sönmez arasında imzalanan protokolde bu kira bedelinin Türkiye tarafından karşılanacağı ve Kıb-Tek e herhangi bir maliyet yüklenmeyeceği karara bağlanmıştı. Sayın Atun'a son kez benim dönemimle ilgili açıklama yaparken daha iyi araştırma yapmasını tavsiye ediyorum. "