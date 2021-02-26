Arıklı: "Bana yakışmayan bir üslupla incitecek sözler sarfettim"

Kıbrıs Genç Tv yayınında program sunucumuz Muazzez Gazihan ile canlı yayında gerginlik yaşayan Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Muazzez Gazihan ve Kıbrıs Genç Tv camiasından özür dilediğini belirtti.

Arıklı,sosyal medya hesabından Muazzez Gazihan'a hitaben şunları kaydetti:

"Bugün hangi rant çevrelerinin sözcülüğünü yaptığını gayet iyi bildiğim bir sendikacının senin programında yaptığı seviyesiz ve asılsız iddiaları duyduğumda bunlara cevap verme ihtiyacı hissettim.

Seviyesini ve kalitesini herkesin bildiği bu şahsın seviyesine inmemem gerekirken, tersini yaptım. Ona cevap verirken bana yakışmayan bir üslupla seni de incitecek sözler sarfettiğim için inan çok üzgünüm.

Senden ve tüm Genç TV camiasından özür diliyorum..."

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 22:34