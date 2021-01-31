Arıklı: "Bankada parası olan zengin kesim de bu dönemde fedakarlık yapmaya hazır olmalı"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Genç Tv’de Gündem Özel programına telefon bağlantısı ile katılarak soruları yanıtladı.

Arıklı, KKTC bütçesinin yüzde 80-85’in maaşlara gittiği göz önünde bulundurulduğunda tasarruf amacıyla maaşlara el atılmasının makul karşılanabileceğini, ancak diğer yandan ülke bankalarında 30-33 Milyar civarında bir mevduatın bulunduğunu, mevduatı olan bu kesimin de ne kadar fedakarlık içinde olacağının görülmesi gerektiğini kaydetti.

Arıklı : “Fedakarlığı sadece bir kesimden beklersek haksızlık yapmış oluruz. Elbette bütün kesimler fedakarlık yapmalı” diyerek bankada parası olan zengin kesimin de bu dönemde fedakarlık yapmaya hazır olmaları gerektiğini kaydetti.

Bu dönemin varlığın paylaşılacağı dönem olduğunu vurgulayan Arıklı:, kimsenin “Aman bana dokunmayın da gidin başka yerden bularak garibanları ödeyin” deme şansı ve lüksü olmadığını söyledi.

Ülkenin ekonomik imkanlarını hep birlikte koruyup kollamanın önemli olduğuna değinen Arıklı, fedakarlığı sadece kamu çalışanlarından beklemenin doğru olmadığını iş ve sermaye çevrelerinin de taşın altına elini koymalarında fayda olduğunu dile getirdi.

Arıklı: “Aksi takdirde ticaret yapanlar mal satacak kimseyi bulamayacaklar. Bu dönemi kar değil de zararla kapatmamak olarak değerlendirmek lazım” dedi.

İşte Arıklı'nın açıklamaları

Öte yandan Bakan Arıklı, yayın sonrası sosyal medya hesabından açıklama yayınlayarak programda yaptığı açıklamanın yanlış anlamalara sebebiyet verdiğini belirtti.

Arıklı, paylaşımında şunları kaydetti:

"Konuşulan ve alınacak olan tedbirler arasında mevduatlarla ilgili herhangi bir tedbir yoktur.

Merkez Bankamız zaten gereken her türlü tedbiri almakta ve alınacak olan tedbirlere imkanları ölçüsünde destek vermektedir.

Söylediğim özetle şudur; "KKTC Ekonomisi zor bir dönemden geçmektedir. Herkes bu dönemde fedakarlık yapmak zorundadır. Fedakarlığı sadece bir kesimden beklemek doğru değildir. Herkes bu dönemde eşit ve adil bir şekilde fedakarlığa hazır olmalıdır. Fedakarlık ne tek başına sermaye sahiplerinin ne de kamu çalışanlarının üzerine yüklenemez..."

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 22:10