Arıklı Beynelmilel Nakliyeciler Birliği’nden bir heyeti kabul etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Beynelmilel Nakliyeciler Birliği’nden bir heyeti kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre Hasan Dörtgazi başkanlığındaki heyeti kabulünde yaptığı konuşmada Arıklı, kendisine aktardıkları şikayet ve taleplerde sektör temsilcilerinin haklı olduğunu ifade etti.

DÖRTGAZİ: “UZUN ZAMANDIR SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN BEKLİYORUZ”

KKTC Beynelmilel Nakliyeciler Birliği Başkanı Hasan Dörtgazi, uzun zamandır sektörü olumsuz etkileyen sorunların çözümü için harekete geçilmesini beklediklerini kaydetti ancak ülkedeki istikrarsızlık nedeniyle bunun bir türlü gerçekleşemediğini belirtti.

İzin Kurulu’nda nakliyecilerin bir temsilcisi olmasını istediklerini ifade eden Dörtgazi, “Bununla birlikte otobüs ve taksilerde feragatname ile izin devri yapılırken kamyonlar için de bu uygulamanın hayata geçmesini istiyoruz” dedi.

Sektörde haksız rekabetin önüne geçmek için daha fazla denetim yapılması ve uluslararası taşımacılık yapan araçlara Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından uygunluk belgesi verilmesi gerektiğini dile getiren Dörtgazi, filolarını yenileyebilmeleri için araç ithalatında vergi muafiyet veya teşvik sistemi getirilmesini talep ettiklerini da belirtti.

Dörtgazi ayrıca, limanlarda vardiya sistemine geçilmesini, Girne-Lefkoşa ana yolunda ağır vasıtalara kapalı olan Girne Katlı Kavşak ile St. Hilarion Kavşağı arasındaki bölümün ağır vasıtalara açılmasını ve KKTC’deki uygulamalar nedeniyle Türkiye’de polis tarafından ceza kesilmesinin önüne geçilmesini talep etti.

ARIKLI: “SORULARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILIYOR”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, sektörün sorunlarının çözümü için bakanlık olarak harekete geçeceklerini belirterek, gerekli mevzuat çalışmalarının yapılması için talimat verdi.

İzin Kurulu’nda taşımacıların temsil edilmesi için tüzük değişikliğine gidileceğini belirten Arıklı, feragatname yolu ile izin devirlerinin kamyonlar için de geçerli olmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Denetimlerin daha sık yapılacağının altını çizen Arıklı, taşımacılık yapan araçların belli bir standartta olması gerektiğini, uluslararası taşımacılık yapacak olanlara Bakanlık tarafından uygunluk belgesi verilmesini uygulamaya geçireceklerini söyledi.

Yeni araçların ithaline vergi muafiyeti veya teşvik getirilmesi ile birlikte gümrükte vardiya sistemine geçiş konularındaki talepleri ilgili bakanla görüşeceklerini belirten Arıklı, “Araçların belirlenenin üzerinde yük taşımalarının önüne geçmek için çip takılacak. Bu çip sayesinde araca kaç ton yük yüklendiğini görebileceğiz. Bu anında denetim getirirken aynı zamanda büyük maliyetlerle yapılan yollarımızın aşırı yüklü araçlar tarafından bozulmasının da önüne geçmiş olacağız” dedi.

Bakan Arıklı, yakın gelecekte Ankara’da TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşeceğini ve taşımacılık sektörünün, Türkiye ile alakalı ilettiği konuları bu görüşmede ele alacaklarını da ifade etti.