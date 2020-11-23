Arıklı, bir hükümet kurulmasının aciliyetine işaret etti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün yaklaşık yarım saatlik kısa bir toplantı yaptı ve gruplar arası mutabakatla çalışmalarını tamamladı.

Toplantıda bilgiye ve onaya sunuşların ardından iç tüzüğün 62’nci maddesi uyarınca konuşmalar yapıldı. İlk konuşmayı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı yaptı.

Arıklı, Cuma günü Karpaz ve Girne bölgelerinde yaşanan doğal afetlerin yol açtığı hasarlarla ilgili bilgi vererek Bakanlar Kurulu olmaması nedeniyle karar üretilemeyeceğini, bunun da hükümetin kurulmasının aciliyetine işaret ettiğini kaydetti.

Kurulacak hükümetin en büyük sıkıntılarından birinin bütçedeki açık olduğunu ifade eden Arıklı, geniş tabanlı bir hükümetin sıkıntıların aşılmasında fayda sağlayacağını düşündüklerini söyledi.

Seçim sistemindeki sıkıntılara işaret eden, Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla ilgili de bir an önce adım atılması gerektiğini kaydeden, aksi takdirde yaşanacak sorunları sıralayan Arıklı, seçim sürecine Covid 19’un yapacağı etkileri de dile getirdi.