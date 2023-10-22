Arıklı: “Bizden sonraki nesil 1 millet 7 devlet diyecek”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret etti, Manas Televizyonu’nda bazı açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret etti. İlk olarak Manas Üniversitesi Türk Dünyası Botanik Bahçesi’ni ziyaret eden Arıklı, burada Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Recai Doğan, Prof. Dr. Serhat Burmaoğlu, Prof. Dr. Olgun Çiçek, üniversite personeli ve Isık Göl'den gelen aday öğrencilerle birlikte fidan dikti.

-“Bakan olarak ziyaret temekten büyük mutluluk duyuyorum”

Bakan Arıklı, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, yıllar sonra Manas Üniversitesi'ni KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ı sürekli gelişim ve değişim için gösterdiği büyük çabadan ötürü kutlayan Arıklı, üniversitedeki altyapı yeniliklerini ve modern laboratuvarların kurulumunu takdirle takip ettiğini belirtti. Arıklı, öğrencilere daha modern ve rahat bir öğrenme ortamı sağlayan üniversite yönetimine teşekkürlerini bildirdi.

Manas Üniversitesi Rektörlük makamını da ziyaret eden Arıklı, burada üniversitenin hatıra defterini imzaladı ve üniversitenin uluslararası platformlarda elde ettiği başarılar konusunda bilgi aldı.

- Manas Televizyonu’nda canlı yayın konuğu oldu

Kırgızistan, Türkiye ve KKTC çerçevesinde yapılabilecek iş birliklerinden bahseden Arıklı, son olarak Mediamanas’ı ziyaret ederek yeni stüdyoları gezdi. Manas Televizyonu’nun canlı yayın konuğu olan Bakan Arıklı, Mediamanas'ın yenilenmiş ve daha teknolojik bir platforma dönüştüğünü dile getirerek, “Orta Asya’nın ve Kırgızistan’ın göz bebeği olan Manas Üniversitesi’nin bu kadar gelişmiş olmasında büyük katkıları olan Sayın Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’ı yürekten tebrik ediyorum. Kendileri Kırgızistan'ın kültürünü, toplumsal yapısını ve tarihini en ince ayrıntısına kadar bilen birisi olarak Manas Üniversitesi'nin uluslararası alanda yükselişinde çok büyük çaba sarf etmiştir” dedi.

-“İnönü’nün bahsettiği günleri yaşıyoruz”

Mediamanas’taki programda bazı açıklamalarda bulunan Arıklı, "Dünya yeniden şekilleniyor ve tekrar iki kutuplu bir dünyaya evriliyor. Bir kutupta ABD, AB ve peykleri, diğer tarafta Rusya, Çin'in başını çektiği diğer kutup. Türkiye’nin bu iki kutuptan hangisinde yer alacağı birazda ABD’ye bağlı. ABD ve AB, Türkiye’yi Batıdan ve NATO’dan uzaklaştırmak için ellerinden geleni yapıyor ve düşmanca bir tutum izliyorlar. ABD Donanması şu anda Doğu Akdeniz’de seyrediyor. Sondaj gemilerimizi rahatsız ediyor. Dedeağaç'a askeri yığınak yapıyor. Suriye’de PKK’nın isim değiştirmiş örgütü olan PYD ile yeni bir devlet kurmaya hazırlanıyor. Burada Türk SİHA’sını düşürüyor. Böylece bizi yeni arayışlara zorluyor. Bu tutum yeni değil. 1964 yılında ABD Başkanının terbiyesiz bir mektubu İnönü’ye ulaştığında İnönü, "yeni bir dünya kurulur ve Türkiye de o dünyada yerini alır" demişti. Şu anda tam da o günleri yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

-“Türk birliği hepimizin hayali”

Arıklı, Türk Dünyası ve KKTC ilişkileri ile ilgili soruyu ise “Türk Birliği hepimizin hayali. Atatürk'ün ise bizlere vasiyeti. Ama bunun hemen gerçekleşmesi mümkün değil. Önce Oğuz Birliğini kurmak gerekiyor. Bunun için 1 millet 3 Devlet diyoruz. Bildiğiniz gibi Azerbaycan, Türkiye ve KKTC Türk Milletinin Oğuz boyudur. Bunların birliği çok kolaydır. Bunun için şimdilik; "önce Oğuz Birliği. Sonra Türk Birliği" diyoruz. Ama bizden sonraki jenerasyon, '1 Millet 7 Devlet' diyecek. Milletimizin Oğuz boyu ile Kıpçak boyu o zaman birleşip Turan olacak" şeklinde yanıtladı.