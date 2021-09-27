Arıklı: "Bu hükümet döneminde kırk yılda kaldırılamayan ambargoyu kaldırdık"

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ve ekibi, dün akşam Girne bölge halkıyla buluştu. 230 yeni üyenin katıldığı ve mazbataların verildiği törende katılımcılara hitap eden Arıklı, “Bu hükümet dönemi bizim için iyi bir tecrübe oldu. Neleri nasıl yapacağımızı öğrendik ve gücümüzü test ettik” dedi.
Arıklı halka hitabında şunları söyledi:
“Üreteceğiz, satacağız ve zenginleşeceğiz “
Karal: Yeni dava arkadaşlarımızla daha güçlüyüz
YDP Girne İlçe Başkanı Ramazan Karal da toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Yeniden Doğuş Partisi, memleket için görev edinmiş bir dava partisi olarak kuruldu. YDP,” bu vatan benim”, “bu bayrak benim”,” bu ezan benim” diyenlerin partisidir. Aldıkları karar ile bugün partimize katılacak yürekli dava arkadaşlarımı canı gönülden kutuluyorum. Sizlerle birlikte daha güçlüyüz ve gururluyuz. Yuvamıza bereket verdiniz, hoş geldiniz. Aramıza katılan yeni dava arkadaşlarımız gösteriyor ki, YDP büyüyor; diğer partiler küçülüyor. İnşallah bu meşaleyi, başbakanlığa; ardından Cumhurbaşkanlığına hep birlikte taşıyacağız.”