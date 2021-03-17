Arıklı: "Bu parti kendisine oynanan oyunları bozacak"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, partisinin kurulduğu andan itibaren çığ gibi büyüyen ve YSK ya kayıtlı üye sayısı açısından ülkenin en büyük ikinci partisi haline geldiğini ve rakiplerinin ve rant çevrelerinin korkulu rüyası haline geldiğini belirtti.

Arıklı şunları belirtti:

"KIB TEK teki temiz eller operasyonunun diğer kurumlara sıçraması kaçınılmaz görünüyor.

YDP nin önlenemez yükselişi elbetteki rakiplerimizi ve rant çevrelerini rahatsız edecek ve tedbir almaya sevk edecekti.

Bu beklenen bir hamle idi. YDP deki kurultay süreci şüphesiz performansımızı etkiliyor. Genç ve tecrübesiz arkadaşlarımızın iç muhalefeti rakiplerimizin muhalefetinden daha üzüntü verici oluyor. Bunlar kristal mağazasına girmiş fil gibi 12 Nisanı düşünmeden etrafı kırıp döküyorlar.

Ama YDP köklü ve kalıcı bir parti olacaksa biz bu süreci yaşayarak ve tecrübe kazanarak geçirmeliyiz.

Her şeye rağmen bu parti kendisine oynanan oyunları bozacak ve daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Bu partiyi eski YDP gibi içerden parçalamaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır.

Bilinmelidir ki ne şimdiki YDP eski YDP dir. Ne şimdiki YDP nin yöneticileri eski YDP nin yöneticileridir. Ve ne de bu taban eski tabandır.

11 Nisandan sonra ülke sorunlarına daha da yoğunlaşan, haksızlık ve hırsızlıklara karşı savaşını daha da keskinleştiren bir YDP izleyeceksiniz...

Bizi izlemeye devam edin."