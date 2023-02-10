Arıklı: “Bugün depremzedeler için ücretsiz 3 uçak seferi düzenleniyor”

Arıklı: “Bugün depremzedeler için ücretsiz 3 uçak seferi düzenleniyor”
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bugün depremzedeler için ücretsiz 3 uçak seferi düzenleneceğini duyurdu.

Arıklı, 13.00’te Ercan’dan Adana’ya gidecek uçağın dolduğunu da belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın sosyal medya hesabından duyurduğu bilgi şöyle:

“Bugün Ercan-Adana, Adana-Ercan, Ercan- Antalya ücretsiz uçuş düzenlenecektir. Buna göre; 13.00 Ercan-Adana (dolu), 17.00 Adana-Ercan, 18.00 Ercan-Antalya depremzedeler için düzenlen bu seferler için aşağıdaki numaralara başvurulması rica olunur.

Adana-Ercan

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Mersin Başkonsolosluğu-0533 5535754

Ercan-Antalya için

*0392 6011104

•0533 8638288

•0548 8804759

•0542 8807644

Bu ücretsiz uçuşlarımıza sponsor olan Pegas’a (Saund Wind Havayolları) teşekkür ediyoruz”

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