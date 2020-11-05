Arıklı: "Cumhurbaşkanı derhal görevlendirme yapmalı"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı hükümet kurmak için derhal görevlendirme yapmaya çağırdı.

Arıklı konuyla ilgili yazılı açıklamasında “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ülkemizde yaşananlar, hukuka ve teamüllere aykırı gelişmelerdi” dedi.

Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurultayını beklemeden hükümet kurabilecek bir milletvekiline hükümeti kurma görevi vermesi gerekirken, “teamüllere aykırı bir şekilde” kurultaydan çıkacak UBP Genel Başkanına bu görevi vereceğini söylediğini ve böylece “ülkeyi bir hükümet boşluğuna terk ettiğini” söyledi.

Açıklamasına “Bugünse UBP içinde, akıllara durgunluk veren gelişmeler olmuştur. Bu gelişmeler ve yaşanan tartışmalar şüphesiz UBP’nin kendi iç işidir” şeklinde devam eden Arıklı, yapılması gerekenin hükümet çalışmaları ile UBP’deki gelişmeleri birbirinden ayırmak olduğunu ifade etti.

“UBP’de kurultay 45 gün sonra yapılacaksa, Sayın Cumhurbaşkanı acil bir şekilde hükümeti kurmak için bir milletvekilini görevlendirmek zorundadır” diyen Arıklı, “Umarız Sayın Cumhurbaşkanı artık UBP’nin Genel Başkanı değil ülkenin Cumhurbaşkanı olduğu gerçeğini kabullenerek, hukuk kurallarını ve teamülleri daha fazla zorlamaz” ifadelerini kullandı.