Arıklı: "Cumhurbaşkanı, yargıya müdahele etti"

Yeniden Doğuş Partisi Parti Meclisi dün akşam toplanarak 24 Mart 2019 tarihinde Tüzük Kurultayı yapma kararı aldı.

Parti Meclisi toplantısında konuşan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz YDP’nin her geçen gün büyüdüğünü ve bu konuda genel bir kanaat oluştuğunu söyledi. Büyükyılmaz 17 Mart tarihinde yapılacak Milli Birlik Şöleninin önemine de değinerek; “Lütfen 17 Mart tarihinde İskelede buluşalım ve dostlara güven, düşmanlarımıza korku salalım” dedi.

Lefkoşa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu da yaptığı konuşmada Tüzük değişikliğinin önemine vurgu yaparak, YDP’nin artık iktidara aday bir parti olduğunu, bu partinin tüzüğünün ve o tüzüğe bağlı olarak yönetmeliklerin süratle çıkarılmasını istedi. Zaroğlu; “YDP bir umut partisi oldu. Bu halkın umudunu kırmamak için her alanda kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Aksi taktirde büyük umutlarla ve vaadlerle iktidara gelen bazı partilerden bir farkımız kalmaz” dedi.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı; “Mart sonuna kadar 7500 üye demiştik. Şu anda ancak 6000 e ulaştığımızı görüyorum. Hedefin uzağındayız. Başarısızlık bize yakışmaz. Bu konuyu MYK mızda değerlendireceğiz. Gerekirse hedeften uzak kalan ilçe başkanlarımızın istifasını isteyeceğiz” dedi. Arıklı YDP nin Meclisteki etkili muhalefetine de değinerek; “Muhalefeti öğrendik. Etkili muhalefetin ne olduğunu herkese gösterdik. Şimdi sıra iktidar olmaya geldi. Herkes Hükümete gelebilir ama herkes iktidar olamaz. İktidar olmak muktedir olmaktır. Yani sorunları çözen olmaktır. Bugün Kıbrıs’ta bir Hükümet vardır. Ama bu Hükümet bir türlü iktidar olmayı beceremiyor. Sorunları çözmek bir yana sorunların altında eziliyor” dedi.

Terör örgütüne üye olduğu gerekçesi ile tutuklanan Bengül Garginsu olayına da değinen Arıklı; “Başbakan bir hukukçu olduğu için son derece dikkatli bir üslup ile konunun yargıya taşındığını ve yargıya müdahale anlamına gelebilecek açıklamalardan uzak olunması gerektiğini söyledi. Buna rağmen gerek kendi partisinin içinden ve gerekse Devletin başındaki Cumhurbaşkanından yargıya müdahale var. Bir Cumhurbaşkanı bu kadar siyasetin içine gömülemez. Aynı şeyleri 22 Şubattan sonra da yaptı. Yargıya müdahale etti. Yargıya müdahale devlet adamlığına yakışmaz” dedi.

Parti Meclisi toplantısı ilçe başkanlarının aylık faaliyet raporlarını sunmasından sonra dilek ve temennilerle sona erdi.