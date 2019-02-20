Arıklı: “Cumhurbaşkanımıza eleştirilerimizi ve ikazlarımızı yaptık”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, dün gerçekleşen Meclisi bilgilendirme toplantısını değerlendirdi.

Arıklı, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Dün Meclisimizde yapılan kapalı oturumdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız ve Meclis Başkanımız

Basına yaptıkları açıklamada; “Mecliste tam bir konsensüs sağlandı” demeleri, Meclisteki bütün siyasi partilerin Sayın Cumhurbaşkanının duruşuna ve söylemlerine destek verdiği imajı ortaya çıkmıştır.

Kıbrıs’ta yürüttüğümüz milli davada herkesin ve özellikle siyasi partilerin arasında tam bir konsensüs sağlanması, bizim yıllardan beri arzuladığımız bir şeydir. Ne yazık ki gelinen aşamada bu noktadan oldukça uzak olduğumuz da acı bir gerçektir.

Kapalı oturumun içeriği hakkında kamuoyuna bilgi vermemiz hem yasal hem de etik açıdan doğru olmadığının bilinci içerisinde şunları söylememiz gerekmektedir;

YDP olarak biz öteden beri Sayın Cumhurbaşkanımızın karşılıksız, taviz anlamına gelebilecek açılımlarda bulunduğunu, “Diğer konularda anlaşılmadan toprak ve güvenlik konusu konuşulmayacak” temel ilkesine rağmen Crant Montana’ da BM ve Güney Kıbrısa harita verildiğini, ve garantiler konusunun tartışıldığını, bunun Meclis kararına rağmen yapılmasının Meclisi yok saymak olduğunu iddia ediyorduk.

Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın bir taraftan bütün alternatiflere açık olduğunu söylerken diğer taraftan “Federasyon dışındaki alternatiflerin işlevsiz olduğunu” iddia etmesinin kendi elini dahi zayıflattığını ifade ediyorduk.

Sayın Cumhurbaşkanının iyi niyetinden ve samimiyetinden asla kuşkumuz yoktur. Ama yürüttüğü bu müzakere tarzı ile artık bir yere varamayacağımızı kendisinin de anlaması gerekmektedir. Dün daha önce kamuoyuna birkaç defa deklere ettiğimiz bu eleştiri ve görüşlerimizi bir kez daha Meclis kürsüsünden Sayın Cumhurbaşkanımıza da ifade ettik."