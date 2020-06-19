Arıklı: "Cumhurbaşkanı’nın çağrısı bizim çağrımız ile örtüşüyor"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile siyasi parti liderleri bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, YDP’nin uzun zamandır seçimlerin çok daha erkene alınması için defalarca çağrıda bulunduğuna işaret ederek, ‘Şu anda sıfır vakada olduğumuza göre Cumhurbaşkanı’nın çağrısı bizim çağrımız ile örtüşüyor’ dedi.

Meclis’in bu konuda herhangi bir karar alma yetkisi olmadığını, yetkinin Anayasa Mahkemesine ait olduğunu belirten Arıklı, “Sayın Cumhurbaşkanı seçimlerin erkene alınmasını istiyorsa istifasını verebilir ve seçimler 45 gün içerisinde yapılır, kendisine de bunu söyledik” dedi.