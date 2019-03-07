Arıklı'dan Anayasa değişikliği ve Başkanlık Sistemi’nin tartışmaya açılması çağrısı

Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Artıklı, Anayasa değişikliği ve Başkanlık Sistemi’nin hükümet içinde tartışmaya açılması çağrısında bulundu.

Arıklı, Halkın Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın bir açıklamasında gündeme getirdiği “Anayasa değişikliği ve Başkanlık Sistemi” tartışmasını faydalı bulunduğunu belirtti.

YDP’nin kurulduğu andan beri Başkanlık Sistemi’ni savunan ve bunu da parti manifestosunun ilk maddesi olarak ilan eden bir siyasi parti olduğuna işaret eden Arıklı, “Ülkemizin içinde bulunduğu hantal ve müsrif yapıyı ortadan kaldıracak ve KKTC’yi çağdaş ülkeler kriterlerine ulaştıracak en önemli argüman, bize göre sistem değişikliği yaparak Güney Kıbrıs’takine benzer bir Başkanlık sistemine geçmektir” dedi.

“Bildiğimiz kadarıyla hükümet partilerinin hemen hepsi prensip olarak Başkanlık sistemine karşı değillerdir. Sayın Özersay hazır bu konuyu gündeme getirmişken bunu Hükümet ortaklarına da açmalı ve onların da desteğini alarak bize gelmelidir” ifadelerine yer veren Arıklı, öte yandan KKTC’de artık bir Anayasa değişikliğinin şart olduğunu vurguladı.

Devlet içinde ve bürokraside yapılması gereken bazı reformların Anayasa’ya takıldığına dikkat çeken Arıklı, bu Anayasal engeller sebebiyle, ne yargıda, ne de yürütmede pratik reformları yapılabildiğini söyledi.

Arıklı şöyle devam etti:

“Bu Anayasal engeller yüzünden “Nisap” meselesini düzenleyip Meclisin bile ciddi çalışmasını sağlayamaz durumdayız. Hakim ve Savcıların sayısını artırarak yargıda gereken reformları yapamaz durumdayız. Bu Anayasal engeller yüzünden zaten reform yapmakta gönüllü olmayan siyasiler ve bürokrasi halkın çıkarına olacak icraatları yapmaktan uzak durmaktadırlar. YDP olarak Sayın Özersay’ın söylemlerini ciddiye alıyor ve bu konuda olsun adım atmasını bekliyoruz.”