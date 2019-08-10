Arıklı'dan bayram mesajı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı ve şunları kaydetti:

"Milli ve kültürel değerlerimizin yoğun olarak hissedildiği kardeşlik duygularımızın pekiştiği bu özel günleri anlamına uygun bir şekilde yaşamak ve yaşatmak hepimizin üzerine düşen görevlerdendir. Bayramlar toplum olarak birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının en yoğun yaşandığı sevgi, saygı ve hoşgörünün zirveye çıktığı en önemli günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayram’ını kutlar, vatanımıza milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.”