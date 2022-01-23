Arıklı: “Değerlendirme yapıp bazı üyelerle yolumuzu ayıracağız”

(Kıbrıs Postası)

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, resmi sonuçlar açıklanmadan önce Kıbrıs Postası’na özel açıklamalarda bulundu.

Arıklı, süreci “imkansızlıklara ve YDP üzerine oynanan oyunlara rağmen…” ifadeleriyle niteleyerek “Yöneticilerimizin bir kısmının ihanetine uğradık” dedi.

Parti içerisinde değerlendirmelerde bulunacaklarını ve bazı parti üyeleriyle yollarını ayıracaklarını ifade eden Arıklı, bugün aldıkları sonucun ‘olumlu’ olduğunu söyledi.

Şu ana kadar açıklanan oy oranlarında iyi durumda olduklarını aktaran YDP Genel Başkanı Arıklı, “YDP üzerinde oynanan oyunlara rağmen oylarımızı muhafaza ederek vekil sayımızı artırdık” dedi.