Arıklı: “Dipkarpaz-Manastır yolunun yapımına Eylül’de başlanacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, köstebek yuvasına dönmüş Dipkarpaz-Manastır Yolunun yenilenmesine Eylül’de başlanacağını, ancak bölgeye giden yerli ve yabancı turistlerin mağldur olmaması için geçici yamalama çalışması başlatıldığını söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, dün Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, KKTC Karayolları master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü kapsamında yapılacak olan Dipkarpaz-Manastır Yolu ve diğer karayolu projeleri ile ilgili bilgi verdi.

Özellikle küçük araçlarla Manastıra yolcu taşımanın imkanı olmadığını belirten Arıklı, “Çok acil önlem almak gerekirdi. Yolun yenilenmesine Eylül ayında başlanacak ve Allah’tan bir mani olmazsa üç ay içerisinde bitirilecek” dedi.

“Şu anda çok sıkışık durumda olduğumuz için ve insanlardan sürekli şikayet aldığımız için Karayolları Dairesi’ne talimat verdim. En azından geçici bir süre için yolun yamalama yöntemiyle şu anda kullanılabilmesi adına tamiratı devam ediyor” diyen Arıklı, bakanlıktan kaynaklı gecikmeler olduğunu, Güelyurt-Lefke Yolu’nda da elektrik direklerinin ötelenmesi için Kıb-Tek’e talepte bulunulduğunu ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, diğer yol yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini, şu anda Yıldırım-Kuzucuk, Esentepe-Karaağaç ve Gaziköy-Dilekkaya yol yapım çalışmalarının devam ettiğini, Ardahan-Turnalar Yolu ile Topçuköy-Altınova Yolu için proje çalışması yapıldığını, Boğaziçi-Kuzucuk Yolunda da asfaltlamanın tamamlandığını ifade etti.

Arıklı, Girne-Alsancak Yolu için de haftaya ihaleye çıkılmasının planlandığını ifade ederek “Hepimizin derdi olan Girne-Alsancak Yolunun blokesi alındı. Önümüzdeki hafta ihaleye çıkılması hedefleniyor. Orası gerçekten kangren haline geldi. Her gün bir-bir buçuk saat insanlar trafikte hem benzin harcıyor hem zaman kaybediyor hem de sinirleri yıpranıyor. Dolayısıyla o yolun da bir an önce yapılması için yerel kaynakları kullanarak ihalesini yapıyoruz. Güzelyurt-Lefke Yolu ise 20 Temmuzda açılacak ancak Kıb-Tek’in yol güzergahında bulunan direkleri kaldırması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Diğer yandan Karayolları Dairesi tarafından ülke genelinde başlatılan trafik levha çakımı ve yol çizgileme çalışmaları devam ediyor.