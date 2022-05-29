Arıklı: “Doğu Akdeniz gazı KKTC üzerinden Avrupa’ya gidecek”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Doğu Akdeniz gazının KKTC ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmesinin yolu açıldı. Yakında KKTC için büyük fırsatlar ortaya çıkacak. Gaz, Doğu Akdeniz’de barış rüzgarları estirecek. Bu gaz KKTC’ye de ekonomik açıdan faydalar sağlayacak” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından verilen bilgiye göre, Arıklı, Ardahan'ın il olmasının 30. yılı dolayısı ile Ardahanlılar Konfederasyonu’nun düzenlediği toplantıya katıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, burada yaptığı konuşmada, “Doğu Akdeniz gazının KKTC ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitmesinin yolu açıldı. ABD, East Med projesine desteğini çekince Rum-Yunan ikilisinin büyük umutlar beslediği bu proje çöktü. Artık Rumlar Doğu Akdeniz’de tartışmalı sahalarda doğal gaz bulsa bile, bu gazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya göndermekten başka şansları yok. Sadece Rumların değil, İsrail'in de başka şansı yok. Yakında KKTC için büyük fırsatlar ortaya çıkacak.. Gaz, Doğu Akdeniz’de barış rüzgarları estirecek. Bu gaz KKTC ye de ekonomik açıdan faydalar sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ersin Tatar değil de, Mustafa Akıncı kazansa idi, Kıbrıs’ta federasyon kurulmuş olacak, Türkiye Kıbrıs’tan dışlanacaktı. Böylece Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz hayata geçecekti. Tatar seçilince ABD strateji değiştirdi. East Med Projesinden desteğini çekti. Biz bunun farkında olduğumuz için YDP‘in desteklemediği kişi Cumhurbaşkanı olamaz demiştik. Öyle de oldu” diye konuştu.

Ardahanlılara hitap etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Arıklı, “Ne doğduğum yeri, ne de doyduğum yeri inkar ederim. Azerbaycan kökenli, Ardahan doğumlu bir Kıbrıs Türkü olmaktan gurur duyuyorum” dedi.