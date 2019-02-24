Arıklı: "Dörtlü koalisyon artık uzatmaları oynuyor"

Yeniden Doğuş Partisi Gazimağusa Piyalepaşa örgütü kuruldu. Örgüt toplantısında bir konuşma yapan İlçe Başkanı Mehdi Uysal, hedeflerinin ilk seçimde Gazimağusa’dan 5 Milletvekili çıkarmak olduğunu söyledi. Uysal; “Gazimağusa’da UBP ile yarışıyoruz. Bu Parti diğer partileri bırakmış bizimle uğraşıyor. Gün gelecek bu bölgede UBP’yi de bitireceğiz” dedi.

Örgüt toplantısında bir konuşma yapan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz YDP nin giderek bir umut partisi haline geldiğini ve ülkeyi düzlüğe çıkaracak tek parti olduğunu söyledi. Büyükyılmaz,” KKTC de Devletin bütün organları çürümüş ve yozlaşmıştır. Bu kokuşmuşluk ve çürüme yargıya da sıçramıştır.Bir ülkede adalet kişilere, etnik kökene, doğum yerlerine, ideolojilere göre dağıtılırsa o ülke batmış bitmiş demektir. Şu anda adalete en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Bu ülkede hala daha Hakim ve Savcıların hangi kritere göre seçildiğini bilmiyoruz. Niçin belli bir kesimin hakim ve savcı olamadığını anlayamıyoruz…” dedi

Piyalepaşa Örgüt toplantısında konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı ise; “Bu ülkede birilerinden minnet ve himmet beklemek dönemi bitti. Eliniz varsa kafanızı kaşırsınız. YDP bu ülkede ezilen ötekileştirilen mazlum kesimin sesi olarak iktidara taliptir” dedi

Dörtlü koalisyonun artık uzatmaları oynadığını söyleyen Arıklı, Doğuş Derya ve ekibi Vicdani Ret Yasasını Komite gündemine alarak Hükümeti ve özellikle de Kudret Özersay’ı bay pas değil resmen paspas etmiştir. Bu hanım, Hükümet ile adeta alay etmektedir. Kudret Özersay’a soruyoruz. Bu koltuk bu kadar mı tatlı ki ne KIB TEK’te ki, ne Dome Otelde ki ne Şeker Sigorta’da ki yolsuzluk ve usulsüzlüklere sesin çıkmıyor. Hadi oralarda yaşananlara sesin çıkmıyor, Meclis Komitesinde yaşananlara niye gözlerini kapatıyorsun. Hani kimini mahalleye, kimini mahkemeye gönderecektin. Anlaşılan sen onları bir yere gönderemedin ama onlar seni mahalleye gönderecekler” dedi.

YDP Piyalepaşa (Veyseller) örgüt toplantısı kitle kahvaltısından sonra sona erdi.