Arıklı, El Sen Başkanı Özkıraç'ı polise şikayet etti

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, El Sen Başkanı Kubilay Özkıraç ve sosyal medyadan hakaret eden bazı kişileri polise şikayet ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıklı, şunları kaydetti:

"Bugün polise şikayet günümüz. Başta EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç olmak üzere sosyal medyada bize ağır hakaretler eden ve iftiralar atan bazı kişileri polise şikayet ettik...

Ayrıca bugün Bakanlığın elektiriğini haksız yere kesen ve Bakanlığı saatlerce elektriksiz bırakan KIB-TEK çalışanlarının da tesbit edilmesini istedik. Koca Bakanlığı ve Bakanlığımızla birlikte Kamu Hizmetleri Komisyonu da tam 4 saat elektriksiz kaldı. Uzak bölgelerden gelenler de dahil bir çok vatandaş saatlerce bekledi.

Bu tam bir vayvodalıktır... Gereken yapılacaktır."