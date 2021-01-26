Arıklı, Elektrik Müteahhitleri Birliği'ni kabul etti

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Baknı Arıklı Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği'ni (KTEMB) temsilen Birlik Başkanı Bora Karaçam ve İdare Amiri Osman Asilzade’den oluşan heyeti kabul etti.Ekonomi ve Enerji Bakanlığında gerçekleşen ziyarette Birlik Başkanı Karaçam, birliğin yürüttüğü faaliyetler ve üye firmalarla ilgili bilgilendirme yaptı.Karaçam ayrıca Covid-19 nedeniyle dairelerdeki yoğunluğu azaltmak için tesisatlara elektrik bağlanması aşamasında gerekli olan çeşitli evrakları Kıb-Tek’e fiziki dosyalarla ulaştırılmak yerine, tüketicilerin de dosyalarını online olarak takip edebileceği Kıb-Tek ile birlik arasında elektronik veri transferine olanak sağlayacak birtakım düzenlemelerin yapılmasıyla ilgili taleplerini iletti.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek ülkede nitelikli iş gücü potansiyelinin artırılmasının önemine değindi.Arıklı talep edilen konular hakkında ilgili birimlerle görüşerek çalışma talep edeceğini ve önümüzde ki günlerde daha geniş bir toplantı yapmak maksatlı görüşüleceğini bildirdi.