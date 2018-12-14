Arıklı: "Ercan'da yaşanan sorunlar bir an önce çözülmeli"



YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, Meclis'te söz alarak, Ercan’da yapılan çalışma ve şirket açıklamalarına değinerek, Ercan’da şirket sahibinin KDV alacakları ve önündeki engeller ile ilgili açıklamalarının doğru olup olmadığını sordu.

Arıklı, Ercan ve karayollarında ara emri alınan bölgelerde sıkıntılar yaşandığını, zamanın çalındığını, kamulaştırmada sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, bu konunun bir an önce çözülmesini istedi, yargıya da bu yönde çağrıda bulundu.

Şöför okulları, araç kayıt, Trafik Dairesi, toplu taşımacılık master planı, sabit kameralar, çipli ehliyet, raylı sistem, seyrüsefer online ödemesi, Gazimağusa’ya kapsamlı muayene şubesi, elektronik tartı, plaka takip sistemi gibi konulara değinen Arıklı, bu konulardaki çalışmalar hakkında bilgi istedi.

Otobüslerin Güney’e geçemediğini ancak Güney’den otobüslerin Kuzey’e geçtiğini ifade eden Arıklı, bu konuda eşit davranılması için girişim yapılmasını talep etti.